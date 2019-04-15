Украина Массовое отравление в Черкассах: в школе распылили слезоточивый газ

2019-04-15 17:00 201

 

Причиной массового отравления детей в школе в городе Черкассы стало распыление четырех баллончиков со слезоточивым газом. Об этом сообщили в эфире одного из телеканалов.

Сегодня в школе № 1 города Черкассы 75 детей отравились слезоточивым газом, который распили в школьном гардеробе.

"У детей начали мгновенно слезиться глаза и драть в горле. Им немедленно вызвали скорую помощь - приехало сразу два десятка медбригад. Медики осмотрели детей, пострадавших доставили в больницу на дополнительное обследование", - говорится в сообщении.

Спасатели проверили все помещения школы, проветрили и дали разрешение на продолжение учебного процесса. Некоторые родители забрали детей домой.

Директор гимназии сообщил, что ситуация полностью контролируется.

Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

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