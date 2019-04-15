Политика Порошенко анонсировал концепцию реформирования СБУ

2019-04-15 19:30 480

 

Вскоре состоится презентация концепции реформирования Службы безопасности Украины, предусматривающая ликвидацию ее функций по контрразведывательной защите экономики. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы проговорили, разработали и сейчас должна быть презентована концепция реформирования СБУ, где контрразведывательную защиту экономики, ее функции будут ликвидированы, но только вместе со снятием подобных функций и в МВД, и в прокуратуру", - отметил он.

Напомним, для проведения реформы Службы безопасности Украины правительство должно внести в парламент отдельный законопроект. Об этом во время круглого стола заявила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция

2019-04-15 22:49 762

У Порошенко предлагают новое время дебатов

2019-04-15 19:45 489

Отжатый у Порошенко завод в оккупированном Крыму станет главной рембазой Черноморского флота РФ

2019-04-15 13:16 708

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

2019-04-14 15:22 1026

Еще новости в разделе "Политика"

видео Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция

2019-04-15 22:49 762

Погранслужба усиливает охрану границ перед вторым туром выборов

2019-04-15 20:30 408

У Порошенко предлагают новое время дебатов

2019-04-15 19:45 489

Порошенко анонсировал концепцию реформирования СБУ

2019-04-15 19:30 480
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция 2019-04-15 22:49 762
Погранслужба усиливает охрану границ перед вторым туром выборов 2019-04-15 20:30 408
У Порошенко предлагают новое время дебатов 2019-04-15 19:45 489
Порошенко анонсировал концепцию реформирования СБУ 2019-04-15 19:30 480

Лента

видео 22:49 Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 21:37 Нотр-Дам-де-Пари в огне: пожар уничтожает Собор Парижской Богоматери
фото + видео 21:28 Рухнул шпиль и крыша: во Франции полыхает Собор Парижской Богоматери
21:00 В Париже загорелся собор Нотр-Дам
20:45 Состояние Аллы Пугачевой оценили в $100 млн
20:30 Погранслужба усиливает охрану границ перед вторым туром выборов
20:00 Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в мае
19:45 У Порошенко предлагают новое время дебатов
19:30 Порошенко анонсировал концепцию реформирования СБУ
19:00 МИД РФ: Сотрудничество с НАТО полностью прекращено