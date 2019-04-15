Политика Порошенко анонсировал концепцию реформирования СБУ

2019-04-15 19:30 480

Вскоре состоится презентация концепции реформирования Службы безопасности Украины, предусматривающая ликвидацию ее функций по контрразведывательной защите экономики. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы проговорили, разработали и сейчас должна быть презентована концепция реформирования СБУ, где контрразведывательную защиту экономики, ее функции будут ликвидированы, но только вместе со снятием подобных функций и в МВД, и в прокуратуру", - отметил он.

Напомним, для проведения реформы Службы безопасности Украины правительство должно внести в парламент отдельный законопроект. Об этом во время круглого стола заявила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.