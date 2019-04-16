Украина Суд обязал НАБУ завести дело против спикера Рады Андрея Парубия по факту растраты

2019-04-16 11:42 237

Похоже Соломенский райсуд Киева перенимает известность Печерского суда. Он обязал НАБУ начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующее постановление было обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 22 февряля истец передал в НАБУ заявление о совершении Парубием правонарушений, предусмотренных ст. 210 УК Украины - нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением, и ст. 364 УК Украины - превышение служебных полномочий.

Данные сведения были детективами НАБУ получены, однако не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Истец обратился в суд с жалобой на сотрудников НАБУ и требованием обязать их начать расследование.

"Заслушав объяснения участников производства, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - указывается в постановлении суда от 2 апреля 2019 года.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении от 22.02.2019 года", - говорится в документе

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