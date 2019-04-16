Украина У Коболева заявили, что не выполнят постановление Кабмина о снижении тарифа на газ

2019-04-16 13:12 123

Как оказалось, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины не сможет выполнить последнее постановление Кабмина. У Коболева уверяют, что снижения цены на газ для населения не будет. 

Речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению №293, которое в то же время не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на НАК постановлением №867. Данный режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров, хотя правительство в начале месяца распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - заявил в интервью РБК-Украина один из ТОП-менеджеров Нафтогаза Андрей Фаворов.

Напомним, с 1 апреля цена за куб газа для бытовых потребителей составляет 8,35 грн. Ранее Владимир Гройсман сообщил, что не видит причин для роста цен на газ. Премьер призвал местные власти скорректировать цены на поставку горячей воды с пониженными ценами на газ.

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КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе 2019-04-16 11:15 210
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