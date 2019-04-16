Политика Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде

2019-04-16 16:30 303

 

Представители команд кандидатов в президенты продолжат обсуждение регламент дебатов на НСК Олимпийский.

Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев во вторник, 16 апреля, заявил, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция

2019-04-15 22:49 2019

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

2019-04-14 15:22 1158

видео Порошенко запустил обратный отсчет и трансляцию к дебатам на «Олимпийском»

2019-04-14 12:00 1074

Нацкорпус сообщил о позиции по дебатам на стадионе

2019-04-14 10:00 1107

Еще новости в разделе "Политика"

Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения украинских моряков

2019-04-16 21:00 36

Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей

2019-04-16 18:30 192

Надежда Савченко сделала громкое заявление на счет выборов в парламент

2019-04-16 17:30 330

Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде

2019-04-16 16:30 303
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения украинских моряков 2019-04-16 21:00 36
Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей 2019-04-16 18:30 192
Надежда Савченко сделала громкое заявление на счет выборов в парламент 2019-04-16 17:30 330
Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде 2019-04-16 16:30 303

Лента

21:00 Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения украинских моряков
20:30 В Госстате заявили о снижении уровня безработицы в Украине
20:00 В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ
19:30 Когда ждать нового потепления в Украине: свежий прогноз
19:00 Международные посылки станут на вес золота: «Укрпочта» взвинтила тарифы
18:30 Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей
18:28 18 мая зрители Национальной оперетты увидят эпохальную рок-оперу «Белая ворона»
18:00 У Трампа появился первый конкурент-республиканец
17:30 Надежда Савченко сделала громкое заявление на счет выборов в парламент
17:00 В воде не тонет, в огне не горит: Нотр-Дам восстановят уже в третий раз