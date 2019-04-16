Политика Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде

2019-04-16 16:30 303

Представители команд кандидатов в президенты продолжат обсуждение регламент дебатов на НСК Олимпийский.

Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев во вторник, 16 апреля, заявил, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00.