Политика Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей

2019-04-16 18:30 186

В ЦИК отмечают, что сразу три религиозных праздника могут повлиять на явку избирателей.

Короткие сроки, отведенные на временную смену места голосования, вряд ли станут решающей проблемой, которая существенно повлияет на явку избирателей, считает глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

В то же время, на явке могут сказаться религиозные праздники – Вербное воскресенье, Песах у иудеев, Пасха у католиков. "Это может повлиять на явку избирателей в определенные часы, поскольку с утра люди пойдут в церкви, а проголосуют уже вечером", - отметила глава ЦИК.

9 апреля главный раввин Украины Моше Реувен Азман обратился в ЦИК, чтобы продлить в день голосования на президентских выборах во втором туре время работы избирательных участков до 22:30, поскольку этот день – второй день праздника Песах, и те, кто исповедуют иудаизм в этот день не имеют права что-либо делать до того, как появятся звезды. В ЦИК ответили, что не могут продлить время участков, поскольку не имеют таких полномочий.