Украина Международные посылки станут на вес золота: «Укрпочта» взвинтила тарифы

2019-04-16 19:00 165

 

1 мая 2019 года «Укрпочта» повысит тарифы для двух видов международных почтовых отправлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Подорожание коснется пересылки «мелкий пакет» и «мешок М». Уже в следующем месяце их стоимость вырастет на 0,5 доллара – с 2 до 2,5 долларов.

В компании отмечают, что сэкономить можно, если оформлять отправку через API, Личный кабинет на сайте почты или приложение на смартфоне. В таком случае предусматривается скидка в размере 20%.

При этом стоимость иных видов международных отправлений, включая заказные письма и бандероли, меняться не будет.

В сентябре 2018 года компания уже шокировала своих пользователей повышением стоимости услуг. Цена повышалась дважды: с 10 сентября 2018-го и с 1 января 2019 года.

В первую очередь изменился тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетный письмо весом до 50 г) — на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины — на 3,6 грн (с НДС).

А с начала текущего года тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетный письмо весом до 50 г) изменился по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины на 2,4 грн ( НДС).

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составила 45 грн (с НДС), по Украине — 51 грн (с НДС).

В тот момент цены на международные услуги и дополнительные услуги «Укрпочта Стандарт» менять не планировалось.

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