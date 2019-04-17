Украина фото СБУ повязала одного из ТОП-менеджеров Киевоблэнерго за вымогательство

2019-04-17 11:13 129

Сотрудники Службы безопасности Украины взяли "на горячем" руководителя одного из региональных подразделений ПАО Киевоблэнерго.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, оперативники установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от предпринимателей.

За различные суммы взятки злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником 87 тысяч гривен от частного предпринимателя. Правоохранители задержали фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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