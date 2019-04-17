Политика У Авакова заявили, что в случае ЧП на дебатах могут быстро эвакуировать весь Олимпийский

2019-04-17 13:15 228

Как сообщил глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко во время политического ток-шоу, техника безопасности на НСК "Олимпийский" предусматривает оперативную эвакуацию 70 тысяч человек в случае поступления сообщения о минировании.

"Этот объект будет заранее проверен и взят под охрану, а также если такие звонки будут в режиме 24/7... то я думаю, что мы справимся и будем принимать адекватные решения", - сказал Шевченко.

По его словам, у правоохранителей есть опыт в подобных делах, так как почти каждый день приходят сообщения о минировании различных мест. Существуют даже специальные боты на территории страны-агрессора, которые делают это в автоматическом режиме.

Напомним, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона на вечер 19 апреля.