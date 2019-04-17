С апреля в Беларуси начал работу посол КНДР Зу Зе Бон. После того как вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Андрею Дапкюнасу.
Зу Зе Бон – первый посол Северной Кореи в Беларуси за всю историю двусторонних дипотношений.
И вообще: Беларусь является единственной страной в Восточной Европе, где располагается резиденция КНДР.
Напомним, дипотношения между Беларусью и КНДР установлены с 1992 года.
Посольство КНДР в Беларуси было открыто в 2016 году. А первый посол Северной Кореи приехал в Минск только на третий год спустя.
Игорь ШЕВЫРЕВ.