Политика фото Беларусь является единственной страной в Европе, где есть резиденция КНДР

2019-04-17 15:46 54

С апреля в Беларуси начал работу посол КНДР Зу Зе Бон. После того как вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Андрею Дапкюнасу. 

Зу Зе Бон – первый посол Северной Кореи в Беларуси за всю историю двусторонних дипотношений.

И вообще: Беларусь является единственной страной в Восточной Европе, где располагается резиденция КНДР.

Напомним, дипотношения между Беларусью и КНДР установлены с 1992 года.

Посольство КНДР в Беларуси было открыто в 2016 году. А первый посол Северной Кореи приехал в Минск только на третий год спустя.

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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