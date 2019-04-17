Политика Омелян заявил о начале строительства двух КПВВ возле Крыма

2019-04-17 19:00 72

 

В Украине начали строительство двух временных контрольных пункта въезда/выезда возле временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"ГП "Укринтеравтосервис" приступает к проектированию и строительству временных контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Украины / выезда из нее "Каланчак" и "Чонгар" в Херсонской области", - сказал министр.

Кроме того, Омелян отметил, что в Днепропетровской области начинается проектирование и строительство аэропорта.

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