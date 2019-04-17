Политика Украинским морякам продлили арест на три месяца

2019-04-17 22:00 165

Задержанные у Керченского пролива военные останутся под стражей до 24-26 июля. Моряки находятся под арестом с ноября прошлого года.

Лефортовский райсуд Москвы в среду, 17 апреля, продлил арест 24 украинским морякам, задержанным у Керченского пролива, сообщает Громадське.

Отмечается, что трех раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, - оставили под стражей до 26 июля.

Всем остальным морякам арест продлен до 24 июля.

По словам адвоката Николая Полозова, к делу украинских моряков привлекли все документы, которые свидетельствуют о том, что они военнопленные.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России с требованием освободить захваченные корабли и моряков.