Курьезы В США признали виновным дипломата, установившего скрытую камеру в туалете посольства

2019-04-18 15:12 99

Бывший военный атташе Новой Зеландии Альфред Китинг был признан виновным в установке скрытой камеры в туалете посольства страны в Вашингтоне.

Как сообщает Stuff, скрытая камера была обнаружена в туалете посольства еще летом 2017 года. Как заявил прокурор Новой Зеландии Генри Стил, Китинг, предположительно, установил камеру, чтобы снимать своих коллег. В марте 2018 года ему были предъявлены обвинения в попытке проведения скрытой съемки. Позднее он подал в отставку.

По данным портала, суд присяжных вынес решение в отношении Китинга после слушаний, которые проводились в окружном суде Окланда. Приговор по данному делу будет вынесен 25 июня.

Китинг был одним из самых высокопоставленных представителей ВМС Новой Зеландии и в 2017 году являлся военным атташе в Вашингтоне. Он был "лицом" новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.