Политика Суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной, пока Коломойскому возвращать не будут

2019-04-18 14:16 240

Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО Приватбанк, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка" - говорится в сообщении на сайте суда.

В Нацбанке заявили, что не согласны с решением суда и готовятся подать апелляцию.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ уверяют, что решение о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Отреагировали на решение суда и в Кабмине Гройсмана.

Министерство финансов готовит апелляцию на решение суда, признавшего национализацию ПриватБанка незаконной.

"18 апреля 2019 Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства. Министерство финансов Украины не соглашается с указанным решением и готовится к подаче апелляционной жалобы ", - сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве утверждают, что решение о выводе якобы неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, оно было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Капитал ПриватБанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранения средств граждан", - сообщает Минфин.

Также напоминают, что приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации ПриватБанка, государство вложило в него 155 миллиардов гривен. Это позволило вывести банк из кризиса и сделать прибыльным: "Уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами. И сейчас наша задача - защитить инвестиции государства, вклад каждого украинском".