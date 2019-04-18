Политика В ПриватБанке отреагировали на решение суда

2019-04-18 17:00 225

 

Председатель Наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча называет единственным способом смены собственника банка – продажу его международному инвестору. Об этом написал в колонке для издания Зеркало недели в четверг, 18 апреля.

"Как глава наблюдательного совета ПриватБанка, я уверенно заявляю, что независимо от того, кто победит в президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении добиться справедливости. Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах", – написал Акчакоча.

По его словам, независимый наблюдательный совет ПриватБанка был создан для защиты интересов акционеров и вкладчиков банка. "Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд гривен, которыми измученная войной страна докапитализировала банк перед лицом краха экономики…Мы не закрываем глаза, не спускаем на тормозах важные вопросы, и не миримся с" телефонным" правом. Именно для того, чтобы противостоять подобным рискам и была полностью перезагружена система корпоративного управления в ПриватБанке", – подчеркнул глава наблюдательного совета банка.

По его словам, стратегия реализации этой цели имеет два вектора. Во-первых, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Во-вторых, не менее важно вернуть деньги, выведенные из банка бывшими владельцами. Более двух лет банк выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков, сумма которых достигает миллиардов долларов. В настоящее время насчитывается более тысячи судебных производств в Украине и мире.

Акчакоча также отметил достижения в работе банка с момента национализации, в частности выход финучреждения на прибыльность.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ ПриватБанк к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу. Нацбанк планирует подать апелляционную жалобу на решение суда.

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