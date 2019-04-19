Политика Порошенко потребовал Генпрокуратуру и СБУ вмешаться в суд по Приватбанку

2019-04-19 20:32 60

Действующий президент Украины и кандидат на эту должность обратился в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. 

"Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Юрий Луценко – ред.), после завершения всех необходимых судебных процедур рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", −  сообщил президент на заседании СНБО.

Он также поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко по ускорению проведения квалификационной оценки судей Окружного административного суда Киева со стороны Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка. На тот момент его крупнейшими акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года рассмотрел иск Коломойского и признал национализацию банка незаконной. НБУ и Минфин намерены подать апелляцию.

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