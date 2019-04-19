Политика СБУ получила звонок о "минировании" Общественного

2019-04-19 22:11 147

 

Ведущая национальных дебатов сообщила, что в зале якобы есть человек, который может осуществить террористический акт.

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании Общественноготелевидения перед началом дебатов кандидатов в президенты, на которые прибыл только действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании Общественного телевидения. Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", – сказала Гитлянская.

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК Олимпийский, и эти звонки поступали из РФ.

Также сообщается, что когда Петр Порошенко вечером прибыл в студию Общественного телевидения, где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины, то ведущая Мирослава Барчук сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского – в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт". Она отметила, что у Петра Порошенко есть возможность покинуть студию. Но тот отказался покинуть помещение.

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский состоялись дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

По данным МВД, на НСК Олимпийский пришли 22 тысячи человек.

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