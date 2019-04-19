Политика Порошенко объяснил, почему во время дебатов перешел на сцену Зеленского

2019-04-19 23:20 240

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко объяснил, почему во время дебатов на НСК "Олимпийский" перешел на сцену своего оппонента Владимира Зеленского.

Во время дебатов в студии "Суспильного" Порошенко заявил, что данный шаг стал ответом на обвинения команды Зеленского в адрес президента, что тот якобы выступил против объединения фан-зон и сцен обоих кандидатов.

"Поэтому я принял решение пойти к нему на сцену, где был окружен его сторонниками. Крик там стоял невероятный. Я старался громко говорить, чтобы было слышно в такой достаточно напряженной атмосфере, но это была сильная энергетика", - отметил Порошенко.