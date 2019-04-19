Политика Порошенко: Коломойский перечислил на счета Зеленского 41 миллион

2019-04-19 23:22 180

 

Зеленский ответил, что все телеканалы в Украине принадлежат олигархам

Во время дебатов на НСК Олимпийский президент Петр Порошенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский якобы перечислил со счетов ПриватБанка на оффшорные счета Владимира Зеленского 41 миллион гривень.

"Скажите, пожалуйста, а когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину, есть обоснованные подозрения правоохранительных органов, на 30 млрд в Укрнафте, выведя 260 млрд ПриватБанка средств вкладчиков. Более того, 41 миллион со счетов ПриватБанка заплатил вам лично, на ваши тайные оффшорные счета. Как вы ему руку пожимаете? Ему не будете руки рубить?"

Порошенко, указывая на Зеленского, сказал: "Это яркая обертка. А внутри сидят соратника Азарова, Януковича, пятая колонна, россияне и олигархы-беглецы. У нас еще нет результатов выборов, а они уже подняли голову и вчера пришли за ПриватБанком.

Зеленский ответил: "По поводу Коломойского я вам так скажу: все люди, нарушающие закон, Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку. Но сядут не за две недели, это серьезное дело, это дело суда, а сядут тогда, когда нарушат закон".

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