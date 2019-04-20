Украина "Рожу еще!" 45-летняя украинка стала мамой 19-го ребенка

2019-04-20 12:30 297

 

45-летняя украинка Светлана Ковалевич, в январе 2019 года она стала мамой в 19-й раз. Она родила мальчика, которого назвали Назаром.

Ребенок появился на свет с весом 3,9 кг, а ростом 62 см.

"Я ведь не молодею, мне уже исполнилось 45 лет. И силы у меня уже не те, что в молодости, и болячки разные есть. Ведь за все время замужества у меня было 22 беременности. Правда в трех случаях плод замирал, и я теряла ребенка. Но 19 детей я родила, причем сама, без всяких операций" — говорит женщина.

 

Для того, чтобы содержать такое количество детей, семье приходится много работать и ухаживать за большим хозяйством.

"На зиму мы запасаем не менее 300-400 банок всяких солений и 70-80 мешков картошки. Четыре раза в год режем свиней, так что с мясом тоже проблем нет" — говорит многодетная мама.

Ежедневно Светлана Ковалевская варит ведро борща или супа, жарит несколько сковородок картошки, печет 6 буханок хлеба и гору пирожков. А если захочется вареников или пельменей, то лепят их не менее 500 штук за один раз.

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