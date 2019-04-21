Украина МВД подготовило авиацию для охраны выборов

2019-04-21 15:00 186

В МВД подготовили авиацию для возможного перемещения правоохранителей с одной области в другую.

Авиация Министерства внутренних дел приведена в готовность для перемещения правоохранителей из одной области в другую в случае возникновения необходимости усилить присутствие личного состава в том или ином регионе. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.

"Вся авиация приведена полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах. Если возникнет необходимость перемещения личного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет усложняться", - отметил он.

По его словам, в каждом подразделении МВД работают группы коммуникации для мониторинга и своевременного информирования по всем чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть во время выборов.

Яровой также сообщил, что охрану порядка на втором туре выборов в Украине обеспечивают более 113 тыс. силовиков.

Ранее сообщалось, что за рубежом стартовал второй тур выборов-2019. Первой страной, где началось голосование во втором туре выборов президента Украины, стала Австралия.