Полиция получила уже 562 сообщения о нарушениях на выборах, открыты 4 уголовных дела, - МВД

Полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.
Об этом в ходе брифинга сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Полиция зарегистрировала 562 заявления, связанных с выборным процессом: незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угроза физической расправой, попытки вынести бюллетени.
Варченко отметил, что динамика сообщений о нарушениях приблизительно аналогична той, которая наблюдалась 31 марта - в ходе первого тура выборов Президента (522 сообщения).
По 4 сообщениям информация внесена в реестр досудебных расследований, составлены также 6 административных протоколов.