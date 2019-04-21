Украина Полиция получила уже 562 сообщения о нарушениях на выборах, открыты 4 уголовных дела, - МВД

2019-04-21 14:30 198

 

Полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.

Об этом в ходе брифинга сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Полиция зарегистрировала 562 заявления, связанных с выборным процессом: незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угроза физической расправой, попытки вынести бюллетени.

Варченко отметил, что динамика сообщений о нарушениях приблизительно аналогична той, которая наблюдалась 31 марта - в ходе первого тура выборов Президента (522 сообщения).

По 4 сообщениям информация внесена в реестр досудебных расследований, составлены также 6 административных протоколов.

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