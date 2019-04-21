Политика Победа Зеленского: когда пройдет инаугурация

2019-04-21 22:33 108

 

Торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги новоизбранным президентом проводится в зале заседаний парламента.

Данные экзит-поллов показали победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украина. За комика проголосовали около 73 процентов избирателей, он их поблагодарил и пообещал не подвести.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали четверть украинских граждан. Он уже признал свое поражение Зеленскому и поздравил по телефону. Порошенко также пообещал остаться в политике, чтобы бороться за путь Украины в ЕС и НАТО.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов.

ЦИК должен определить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

Торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги новоизбранным президентом проводится в зале заседаний парламента.

Новоизбранный глава государства, положив одну руку на Конституцию Украины и, по желанию, другую - на Пересопницкое Евангелие, приносит присягу украинскому народу, подписывает ее текст, который передает главе Конституционного суда.

Традиционно президент Украины приносит такую присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Текст подписанной присяги передается председателю Верховной Рады. Далее председатель Центризбиркома вручает главе государства удостоверение, а председатель КС символы президентской власти - булаву, печать и нагрудный знак.

После этого президент выступает с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).

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