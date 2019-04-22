Политика документ Посольство США в Украине уже поздравило Зеленского с победой на выборах

2019-04-22 09:11 216

В посольстве США в Украине поздравили кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах. 

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении в Twitter дипведомства.

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.

"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.

В посольстве выразили надежду на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским.

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