Курьезы документ Спешит дружить: Гройсман поздравил Зеленского с победой раньше, чем ЦИК подсчитал голоса

2019-04-22 10:12 189

Еще до завершения подсчета голосов премьер Владимир Гройсман поспешил поздравить кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. 

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал глава Кабмина на своей странице в Facebook.

Премьер-министр добавил, что выборы состоялись свободно и демократично.

"Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, что на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое, и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - отметил глава правительства.

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