Украина Саакашвили заявил, что уже возвращается в Украину - обратился в СБУ

2019-04-22 15:13 51

Еще до официального объявления результатов второго тура президентских выборов , бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. 

"Я уже обратился через юриста к СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя", — сказал Саакашвили.

 Оценивая данные экзитполов, Саакашвили заявил, что произошла "настоящая электоральная революция" и народ Украины "вымел метлой старый политический класс". 

При этом депортированный из страны экс-чиновник уверен, что Владимиру Зеленскому будет "очень туго", поскольку ему предстоит бороться с мафией, десятилетиями "выстраивавшей схемы".

 

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