Политика ЦИК уточнил ситуацию с нарушениями, которые могли повлиять на результат выборов

2019-04-22 13:44 147

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила об отсутствии нарушений избирательного законодательства в ходе второго тура выборов, способных повлиять на результат голосования.

"Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место и о которых уже вчера говорили достаточно много в оперативном ключе, имели влияние на результаты голосования", - заявила глава ЦИК на брифинге в понедельник.

В МВД накануне заявили об отсутствии существенных нарушений в ходе второго тура выборов. Всего зарегистрировано 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, по состоянию на данное время кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73,17% голосов украинцев. Его соперник по второму туру Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,5% граждан. 2,32% бюллетеней признаны недействительными.