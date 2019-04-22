Политика В ЦИК началось непрерывное заседание - принимают протоколы с мокрыми печатями

2019-04-22 13:47 147

Центральная избирательная комиссия начала непрерывное заседание, на котором принимают протоколы с мокрыми печатями.

Первый округ, который сдал в ЦИК протокол с мокрой печатью, - №219 с центром в Святошинском районе Киева.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", также на данном заседании будут приняты еще несколько протоколов из киевских округов и Полтавской области.

Заседание ЦИК по приему бумажных протоколов будет продолжаться с перерывами, пока не будут приняты протоколы всех окружкомов.

Всего в Украине 199 округов и один заграничный.

Позже пресс-служба ЦИК уточнила, что уже приняты печатные протоколы шести окружных комиссий - пять из Киева и одна - из Полтавской области.

Напомним, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Гройсман и другие уже поздравили лидера президентской гонки с победой. По состоянию на данное время подсчитало более 98% протоколов. С большим отрывом первое место сохраняет Владимир Зеленский.