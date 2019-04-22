Политика Кличко поздравил Зеленского и ждет от него больше денег

2019-04-22 18:30 222

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Он отметил, что новоизбранный Президент получил большой кредит доверия, но это - большая ответственность перед гражданами, ответственность за те шаги и изменения, которые будет воплощать глава государства. Обращение мэра столицы опубликовано на его официальном сайте.

"За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. И от имени киевской общины хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей. Прежде всего речь идет об усилении местного самоуправления. Киеву давно нужен закон о столице, который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города. И поддержка президента в этом вопросе играет важную роль", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что финансы тоже являются болезненной проблемой для дальнейшего развития столицы - в частности, для обновления инфраструктуры города. "Когда-то 100% НДФЛ оставалось в бюджете Киева, учитывая статус столицы, а также - на повышенную нагрузку на инфраструктуру города. Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в Госбюджет. А по столице действует дискриминационная норма - у нас отчисляют 60 процентов! - отметил мэр. - А от этого зависит комфорт киевлян, поскольку эти средства нужны нам на ремонт дорог, мостов, на обновление "уставшего" городского хозяйства. Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства", - сказал Виталий Кличко.

Он пожелал Владимиру Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении изменений, которых от него ожидают украинцы. Также Кличко поблагодарил президента Петра Порошенко за начатые изменения в государстве, по неуклонный европейский курс Украины, достижение безвиза, за начало децентрализации власти.

Мэр столицы выразил уверенность в том, что проведя демократические и свободные выборы, выбрав нового президента, Украина не изменит европейского направления своего развития. "Наша цель - европейские стандарты жизни и демократические свободы для каждого украинца", - отметил Виталий Кличко.