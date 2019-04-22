Политика У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой

2019-04-22 17:00 420

 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал журналистам 22 апреля.

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", — сказал Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам" нового президента. Кроме того, представитель Кремля добавил, что "в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа", добавив, что выбор был очевиден.

Стоит отметить, что российская власть начала комментировать результаты национального экзит-полла еще 21 апреля, как только они появились.

Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, лишь только бы не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев неожиданно для всех заявил, что выборы президента Украины состоялись, и у стран появился шанс на "возрождения убитого экономического взаимодействия".

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