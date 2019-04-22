Политика Парубий рассказал, при каких условиях состоится роспуск парламента

2019-04-22 20:30 123

 

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что роспуск парламента может состояться исключительно на тех условиях, которые указаны в Конституции. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.

По его словам, согласно закону, предпосылок для роспуска депутатов может быть несколько.

"Какие могут быть предпосылки: если в течение 30 дней не создана новая коалиция, когда в течение 30 пленарных дней Верховная рада не может начать свою работу; когда в течение двух месяцев парламент не может избрать новый состав правительства. Никаких тпредпосылок на сегодня нет. Каждая из тех условий предусматривает определенный срок от 30 до 60 дней", - сказал Парубий.

Председатель ВР заявил, что парламент будет работать до октября этого года.

"Конечно, роспуск ВР невозможен за 6 месяцев до завершения этой каденции. Юристы имеют определенную спор, идет ли речь о дне выборов 27 октября, день принятия присяги - 27 ноября. Но в любом случае, 27 мая любые предпосылки не могут иметь смысла", - добавил он.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что нет юридических оснований для роспуска украинского парламента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Он отметил, что просто может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки... Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... Будем думать, так. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

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