Украина В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен

2019-04-23 14:45 237

В Госпогранслужбе Украины заявили, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда в страну. Политик ответил, что ничего другого и не ожидал.

Как написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook, он не ожидал другого ответа, пока президентом страны остается Петр Порошенко.

"Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", - заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили запрещено въезжать в Украину до 2021 года. Это ограничение наложено из-за его нелегального пересечения страны в 2017 году.