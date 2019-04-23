Украина В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен

2019-04-23 14:45 237

В Госпогранслужбе Украины заявили, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда в страну. Политик ответил, что ничего другого и не ожидал.

Как написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook, он не ожидал другого ответа, пока президентом страны остается Петр Порошенко.

"Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", - заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили запрещено въезжать в Украину до 2021 года. Это ограничение наложено из-за его нелегального пересечения страны в 2017 году.

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Украина

В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен 2019-04-23 14:45 237
КАРТА Резкое обострение в зоне ООС на Донбассе - у ВСУ есть потери и раненые 2019-04-23 10:41 297
Саакашвили заявил, что уже возвращается в Украину - обратился в СБУ 2019-04-23 09:12 783
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-04-23 08:39 557870

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