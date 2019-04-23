Политика документ Скандальный губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку

2019-04-23 12:15 156

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уходит в отставку. Как сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, Москаль подал Петру Порошенко заявление об увольнении. При этом мужчина сообщил, что хочет уйти с должности по собственному желанию ранее установленного срока полномочий.

"В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал в заявлении Геннадий Москаль.

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Заявление об увольнении было написано сегодняшним числом, 23 апреля.


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СПРАВКА:

 Геннадий Москаль - политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002 г.), доцент (2005 г.), народный депутат Украины VI и VII созывов. В сентябре 2014 года Москаль был назначен председателем Луганской областной государственной администрации, 5 марта 2015 - руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации. На должность председателя Закарпатской ОГА назначен 15 июля 2015 года. За время пребывания у власти неоднократно оказывался в эпицентре громких скандалов, в том числе и с и.о. минситра здравоохранения Ульяной Супрун.

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