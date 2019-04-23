Политика документ На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева

2019-04-23 11:42 162

Еще официально не оглашены результаты ваборов, а Против Петра Порошенко подали иск в Верховный Суд. По данным СМИ, посудиться с еще действующим президентом хочет судья Окружного административного суда Киева (того самого, который отменил национализацию "Приватбанка").

Истец требует признать бездействие Порошенко в должности президента и выдать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб.

Дело будет рассматривать Кассационный административный суд Верховного суда.

Свой иск судья объяснил тем, что Порошенко в феврале-марте 2019 вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей издал указ о его назначении. А это лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет.

Напомним, 22 апреля Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. А накануне Окружной админсуд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента. Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для назначения президентом членов ВРП и повторного проведения соответствующего конкурса.

Кроме того, судьи Окружного административного суда Киева, которые приняли решение о национализации "Приватбанка", обратились в Генпрокуратуру, ГБР и Председателя Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность и давления со стороны представителей власти. 

"Судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти налицо состав преступления, предусмотренный ч. 1 статьи 109 УК Украины, поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ней тотального контроля с целью подчинения собственной воли, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины", - говорится в сообщении пресс-службы столичного админсуда.

 

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