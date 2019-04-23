Политика У Зеленского обещают наказать причастных к махинациям в оборонке

2019-04-23 17:30 102

 

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обещают привлечь к ответственности всех причастных к махинациям в оборонной сфере, в частности, системе обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом заявляет эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды Зеленского Иван Апаршин.

"Могу абсолютно точно заверить: все каким-либо образом соприкасавшиеся с многочисленными полукриминальными схемами по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ, не избегут ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решений", – написал он в блоге на сайте "Обозреватель".

Апаршин также заявил, что некоторые из фигурантов схем в оборонной сфере обязательно будут приговорены к тюремному заключению. "Очевидно: посадки будут", – подчеркнул он.

Напомним, журналисты проекта "Нашi грошi" обнародовали информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна Укроборонпром в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-прокладки.

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