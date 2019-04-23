Политика В Раде собирают подписи за отставку Парубия

2019-04-23 18:00 18

 

Народный депутат из группы "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 23 апреля.

При этом нардеп опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого Писаренко. "Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - добавил нардеп.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты

2019-04-05 19:07 9183

Работавший президентом Казахстана почти 30 лет Назарбаев подал в отставку

2019-03-19 15:14 2526

фото Как используют краденые из Instagram личные фото

2019-01-01 08:27 11103

В Украине собираются запретить выступления диких животных в цирках

2018-12-17 16:46 1926

Еще новости в разделе "Политика"

В Раде собирают подписи за отставку Парубия

2019-04-23 18:00 18

У Зеленского обещают наказать причастных к махинациям в оборонке

2019-04-23 17:30 93

Результаты выборов объявят после праздников

2019-04-23 16:30 153

"Оружие выбора": Трамп судится с Сенатом, чтобы не отчитываться о личных финансах

2019-04-23 15:46 171
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Раде собирают подписи за отставку Парубия 2019-04-23 18:00 18
У Зеленского обещают наказать причастных к махинациям в оборонке 2019-04-23 17:30 93
Результаты выборов объявят после праздников 2019-04-23 16:30 153
"Оружие выбора": Трамп судится с Сенатом, чтобы не отчитываться о личных финансах 2019-04-23 15:46 171

Лента

18:00 В Раде собирают подписи за отставку Парубия
17:30 У Зеленского обещают наказать причастных к махинациям в оборонке
17:00 В Крыму заявили об отключении российского энергомоста
16:30 Результаты выборов объявят после праздников
15:46 "Оружие выбора": Трамп судится с Сенатом, чтобы не отчитываться о личных финансах
15:14 Серия терактов на Шри-Ланке - в стране ввели усиленный режим ЧП
14:45 В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен
14:12 Главным юрисконсультом Facebook назначили чиновницу из Госдепа США
фото 13:56 Уикенд с ребенком: В Нацоперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»
фото 13:44 Активисты Extinction Rebellion захватили лондонский Музей естествознания