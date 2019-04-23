Политика В Раде собирают подписи за отставку Парубия

2019-04-23 18:00 18

Народный депутат из группы "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 23 апреля.

При этом нардеп опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого Писаренко. "Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - добавил нардеп.