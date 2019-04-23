Спорт Динамо — Шахтер: озвучен неожиданный прогноз на принципиальный поединок

2019-04-23 21:00 72

 

Букмекеры сделали прогноз на матч чемпионата Украины Динамо — Шахтер

В среду, 24 апреля, киевское Динамо сыграет на своем поле с главным конкурентом в борьбе за чемпионство донецким Шахтером.

Принципиальное противостояние лидеров украинского футбола состоится в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.

На данный момент Шахтер с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая Динамо, занимающее вторую строчку, на семь баллов.

 В предстоящем поединке ведущие букмекеры не видят фаворита, оценивая шансы команд как абсолютно равные.

Так, букмекерская контора bet365 принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 2,60, а на возможный успех Шахтера — с аналогичным показателем. Ничейный результат поединка оценивается в 3,40.

Компания William Hill на вероятность победы Динамо или Шахтера также установила идентичный коэффициент — 2,55. На ничейный исход встречи принимаются ставки с коэффициентом 3,25.

Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги Динамо — Шахтер состоится в среду, 24 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 18:30.

Прямая трансляция предстоящего поединка состоится на телеканале 2+2.

Напомним, что в воскресенье, 7 апреля, Шахтер и Динамо разыграли путевку в полуфинал Кубка Украины

 Основное и дополнительное время четвертьфинального противостояния завершилось вничью 1:1, после чего победитель поединка был определен в серии пенальти.

В ударах с одиннадцатиметровой отметки более удачливыми были игроки Шахтера, выиграв у Динамо со счетом 4:3.

При этом в кубковом противостоянии лидеров украинского футбола был установлен сомнительный рекорд. Как сообщает телеканал Футбол, этот матч стал самым грубым в истории Кубка Украины.

Так, во время поединка главный арбитр показал 14 желтых карточек — по семь каждой команде. Кроме того, оба соперника доигрывали матч вдесятером после удалений Дениса Гармаша и Жуниора Мораес, которые покинули поле за два предупреждения.

 

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