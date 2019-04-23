Динамо — Шахтер: озвучен неожиданный прогноз на принципиальный поединок

Букмекеры сделали прогноз на матч чемпионата Украины Динамо — Шахтер
В среду, 24 апреля, киевское Динамо сыграет на своем поле с главным конкурентом в борьбе за чемпионство донецким Шахтером.
Принципиальное противостояние лидеров украинского футбола состоится в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.
На данный момент Шахтер с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая Динамо, занимающее вторую строчку, на семь баллов.
Так, букмекерская контора bet365 принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 2,60, а на возможный успех Шахтера — с аналогичным показателем. Ничейный результат поединка оценивается в 3,40.
Компания William Hill на вероятность победы Динамо или Шахтера также установила идентичный коэффициент — 2,55. На ничейный исход встречи принимаются ставки с коэффициентом 3,25.
Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги Динамо — Шахтер состоится в среду, 24 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 18:30.
Прямая трансляция предстоящего поединка состоится на телеканале 2+2.
Напомним, что в воскресенье, 7 апреля, Шахтер и Динамо разыграли путевку в полуфинал Кубка Украины
В ударах с одиннадцатиметровой отметки более удачливыми были игроки Шахтера, выиграв у Динамо со счетом 4:3.
При этом в кубковом противостоянии лидеров украинского футбола был установлен сомнительный рекорд. Как сообщает телеканал Футбол, этот матч стал самым грубым в истории Кубка Украины.
Так, во время поединка главный арбитр показал 14 желтых карточек — по семь каждой команде. Кроме того, оба соперника доигрывали матч вдесятером после удалений Дениса Гармаша и Жуниора Мораес, которые покинули поле за два предупреждения.