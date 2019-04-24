Вице-президент США заявил, что будет работать с Администрацией Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс поздравил с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского и уточнил, что он вместе президентом США Дональдом Трампом с нетерпением ждут сотрудничества с его администрацией.
Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.
“Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - говорит американский вице-президент.
Также он отметил, что провел с Зеленским беседу 23 апреля, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Украины.