Политика Вице-президент США заявил, что будет работать с Администрацией Зеленского

2019-04-24 15:45 162

Вице-президент США Майк Пенс поздравил с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского и уточнил, что он вместе президентом США Дональдом Трампом с нетерпением ждут сотрудничества с его администрацией.

Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

“Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - говорит американский вице-президент.

 

Также он отметил, что провел с Зеленским беседу 23 апреля, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Украины.

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