Политика Президент имеет право распустить Раду до 14 июня: судья дал разъяснения

2019-04-24 19:30 240

Глава Окружного админсуда Киева озвучил причины, по которым у главы государства есть время "разогнать" парламент.

Действующий президент Петр Порошенко уже заявлял, что против роспуска Верховной Рады, однако у главы государства в принципе есть такая возможность. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент Украины может это сделать до 14 июня

"По моему мнению, президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года", – написал он в Facebook.

Вовк проанализировал действующее законодательство, провел математические подсчеты и пришел к выводу относительно роспуска парламента и возможной граничной даты этого решения. Он сослался на ч. 2 статьи 90 Конституции Украины, согласно которой президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:

в течение одного месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции;

в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

в течение 30 дней одной очередной сессии Рады пленарные заседания не могут начаться.

Судья отметил, что для соответствующего указа президента о роспуске парламента не нужны решения судов или других органов, которые бы устанавливали наличие выше указанных оснований, а для определения конечной даты, когда президент может воспользоваться своим правом роспуска парламента, необходимо установить дату окончания полномочий ВР.

"При этом, ч. 5 статьи 90 Конституции Украины указывает, что полномочия ВР не могут быть досрочно прекращены главой государства в последние шесть месяцев срока полномочий Рады или президента … Так, согласно ч. 5 статьи 76 Конституции Украины, срок полномочий ВР составляет пять лет. При этом, согласно ч. 6 статьи 79 Конституции Украины, полномочия народных депутатов начинаются с момента принесения присяги". В соответствии с ч. 1 статьи 90 Конституции, полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания ВР нового созыва. Соответственно, Основной закон определяет, что ВР является полномочной не в течение пяти лет, рассчитанных в календарных днях, начиная со дня принесения присяги народными депутатами, а в течение пяти лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания ВР нового созыва. А согласно ч. 3 статьи 82 Конституции, ВР собирается на первую сессию не позднее, чем на 30-й день после официального объявления результатов выборов. В то же время, в соответствии с требованиями статей 98-100 закона Украины "О выборах народных депутатов", официальное обнародование результатов выборов должно состояться в течение 20 дней со дня голосования", – объяснил Вовк.

Таким образом судья пришел к выводу, что, принимая во внимание назначение очередных выборов в ВР на 27 октября 2019 года, полномочия ВР могут длиться и до 16 декабря 2019 (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного ВР), то есть еще в течение 50 дней после дня выборов, что предоставляет президенту право прекратить полномочия Рады до 14 июня 2019 года.

Он навел пример с выборами за предыдущие годы.

"Принимая во внимание вышесказанное, вполне вероятным не только с теоретической, но и с практической точки зрения, является сценарий, при котором полномочия действующей ВР могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть еще в течение 48 дней после дня выборов, что предоставляет президенту право прекратить полномочия ВР в срок до 14 июня 2019 года", – подытожил он.