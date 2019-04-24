Украина ПриватБанк сделал важное заявление о Приват24: украинцы насторожились

2019-04-24 17:10 111

ПриватБанк скоро перезапустит сервис Приват24

ПриватБанк летом перезапустит Приват24. По словам председателя правления финансового учреждения Петра Крумханзла, тестирование бета-версии новой программы началось еще в марте этого года.

Теперь уже за несколько месяцев украинцы получат модернизированный сервис, который будет содержать больше функций, чем сегодня.

"В ближайшее время бета-версия системы будет доступна всем желающим, а основной запуск нового Приват24 мы планируем до конца лета. Перфекционизм в вопросе лонча новой системы вполне оправдан", - сказал в интервью LIGA.net Крумханзл и добавил, что банк "хочет предложить клиентам почти идеальный продукт

Кроме того, ПриватБанк этого года проведет масштабное обновление hardware банка и обещает украинцам "несколько интересных проектов с крупнейшими мировыми брендами". Также председатель правления финучреждения говорит, что в ближайшее время будут "технологически и визуально" улучшены отделения банка.

Тем временем украинцы с опаской смотрят на будущие изменения сервиса Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid. Но при этом отмечают, что менять систему нужно.

"ПриватБанк уже года три не может сделать, чтобы нормально шаблоны в коммунальных платежах работали..." - пожаловался один юезер.

"Если действительно будут проведены изменения некоторых категорий - то будет хорошо. Если изменится только интерфейс - то лучше не трогайте вообще", - добавил другой.

"Это значит, что еще несколько месяцев Приват24 будет глючить? Не очень радужная перспектива", - написал в социальной сети еще один пользователь.