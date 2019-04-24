Политика Порошенко отреагировал на указ Путина по паспортам

2019-04-24 20:30 177

 

Решение об упрощении выдачи российского гражданства жителям "ЛДНР" также прокомментировали у Зеленского.

Президент Петр Порошенко назвал попыткой легимитизации присутствие России на Донбассе решение президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российского граждансва жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко в видеообращении в среду, 24 апреля.

Он также призвал международных партнеров Украины осудить действия российской власти и усилить режим международных санкций.

"Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства… Вместе с Минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться и от санкций", - считает Порошенко.

По его мнению, решение Путина замедляет мирный процесс на Донбассе. "Российская Федерация снова перешла "красные линии", открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", - сказал Порошенко.

Он отметил, что проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах на оккупированной территории Донбасса, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, являются неполным перечнем деструктивных шагов, которые предприняла РФ в последние годы.

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Данную ситуаци также прокомментировала пресс-служба новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

"Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", – добавили в команде Зеленского.

Протест с требованием отменить указ Путина выразило и Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Он заявил, что такое решение носит чисто гуманитарный характер.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал "паспортной оккупацией" решение Путина. А представитель Украины в ООН обратился по данному поводу в Совбез.

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