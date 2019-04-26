Украина Коломойский начал войну за ПриватБанк - олигарх подал уже пять новых исков в суд

2019-04-26 19:32 144

Экс-губернатор Днепропетровской области и олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и ПриватБанку

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в юридических кругах, подтверждением является одно из производств в реестре судебных решений.

В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним.

По данным "НВ Бизнес", первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая. Юристы объясняют такой ход со стороны экс-собственника ПриватБанка желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

Отмечается, что неприятие Печерским райсудом Киева правовых аргументов банка может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда.

"Эти выводы являются обязательными для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований. Подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а соответственно Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Коломойского", - сообщает издание.

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