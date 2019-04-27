Мир Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата

2019-04-27 12:00 297

 

Взрывы в отелях «Шангри-Ла» и «Гранд Чиннамон», во время серии терактов (21 апреля): https://izvestia.kiev.ua/item/show/116446 были совершены двумя братьями.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британского офицера, принимающего участие в расследовании.

По словам офицера, братьям было чуть более 20 лет и они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

После того как ланкийская полиция, обнаружив след, пришла к братьям домой, их жены устроили взрыв, в результате которого погибли одна из жен, двое ее детей, а также трое полицейских.

Тем временем, 24 апреля сотрудники ланкийской полиции обезвредили еще одно взрывное устройство, которое террористы попытались установить в одном из ресторанов г.Катана.

Взрывное устройство было обнаружено в рюкзаке.

Напомним, накануне информационный портал Amaq, связанный с «Исламским государством», опубликовал фотографию, на которой запечатлены восемь террористов-смертников. В том числе, имам Захран Хашим, считающийся «идейным вдохновителем» террористов. В ISIL говорят о причастности указанной восьмерки к серии терактов на Шри-Ланке.

 

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