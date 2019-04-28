Украина С 1 мая начнут действовать штрафы за несвоевременную оплату платежей за ЖКУ

2019-04-28 11:30 288

С 1 мая вступают в силу положения ст 26 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», которые регулируют ответственность потребителя за ненадлежащее выполнение договора.

Так, за несвоевременную уплату платежей за ЖКУ потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга. Пеня начисляется с первого рабочего дня, следующего за последним днем внесения платы, и не начисляется в случае задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или при наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной надлежащим образом.

А в случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения потребителем предупреждения от исполнителя, последний (кроме исполнителя услуг по поставке и распределению электроэнергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей услуги потребителю. Ранее в некоторых регионах Украины изменились тарифы на холодную воду. В Киеве также решили поднять на 10% тарифы на вывоз мусора.