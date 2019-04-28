Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

2019-04-28 12:00 288

 

Депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение, сообщает Bild.

СвДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и "конкретными последствиями в случае их несоблюдения". "И Россия, и Украина должны выполнить обязательства, принятые в рамках минских соглашений", – считают депутаты.

Документ состоит из 12 пунктов. В частности, он предлагает расширить миссию содействия Украине. Для этого, по мнению депутатов, в Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, который "выполняет суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности".

Кроме того, партия предлагает Бундестагу разработать мирный план, в котором содержатся предложения по роспуску правительств самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". По мнению депутатов, управление регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

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