Политика Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти

2019-04-29 13:44 132

Руководитель генштаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что в случае усиления санкций Вашингтона против Тегерана заблокирует поставки нефти в Персидском заливе.

Багери заявил, что если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив, сообщает Deutsche Welle.

"Если наша нефть не будет транспортироваться этим проливом, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться через него", - заявил глава генштаба Ирана.

Сегодня Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку считается главной транспортной артерией для международных перевозок нефти.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. А в конце марта США расширили санкционный список против Ирана, внеся в него девять физических лиц и 14 организаций, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности и иранской ядерной программе.