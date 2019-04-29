Минздрав Украины перенял инициативу Ульяны Супрун и принялся в Facebook учить украинцев правильно отдыхать, а также правильно есть на природе. Так, в ведомстве разработали для украинцев ряд рекомендаций о том, как лучше и безопаснее провести пикник по случаю Пасхальных и майских праздников.
Итак, при походе на пикник Минздрав рекомендует следовать таким правилам:
Не использовать одну доску для разделки мяса и нарезки овощей. В корзину для пикника не стоит класть сырые продукты сверху готовых блюд.
Мыть руки, фрукты и овощи, ножи и поверхности, на которых будет нарезаться и подаваться пища. Защищайте пищу от насекомых.
Мясные и другие высококалорийные блюда сбалансируйте овощами.
Не берите на пикник торты, пирожные с кремом и другие сладости - они очень быстро портятся и поэтому часто становятся причиной отравления.
Следите, чтобы блюда не были на столе более двух часов, потому что в жару продукты портятся быстро.
Если пища осталась после пикника - не храните ее "на завтра".
Не переедайте. Откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.
Помните - безопасной дозы алкоголя не существует.