Украина Безопасный пикник: как отдохнуть на природе без последствий для здоровья

2019-04-30 08:12 261

Минздрав Украины перенял инициативу Ульяны Супрун и принялся в Facebook учить украинцев правильно отдыхать, а также правильно есть на природе. Так, в ведомстве разработали для украинцев ряд рекомендаций о том, как лучше и безопаснее провести пикник  по случаю Пасхальных и майских праздников.

Итак, при походе на пикник Минздрав рекомендует следовать таким правилам:

Не использовать одну доску для разделки мяса и нарезки овощей. В корзину для пикника не стоит класть сырые продукты сверху готовых блюд.

Мыть руки, фрукты и овощи, ножи и поверхности, на которых будет нарезаться и подаваться пища. Защищайте пищу от насекомых.

Мясные и другие высококалорийные блюда сбалансируйте овощами.

Не берите на пикник торты, пирожные с кремом и другие сладости - они очень быстро портятся и поэтому часто становятся причиной отравления.

Следите, чтобы блюда не были на столе более двух часов, потому что в жару продукты портятся быстро.

Если пища осталась после пикника - не храните ее "на завтра".

Не переедайте. Откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.

Помните - безопасной дозы алкоголя не существует.

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