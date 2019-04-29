Украина В реках Закарпатья сегодня резко поднимется уровень воды, - ГосЧС

2019-04-29 15:46 207

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на реках Закарпатской области в течение понедельника, 29 апреля.

"По данным Укргидрометцентра, 29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, сегодня на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы, температура воздуха опустится до +11 градусов.