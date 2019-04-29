Украина В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать

2019-04-29 17:30 129

 

В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Такие меры предусматривает закон об уголовных проступках, опубликованный в издании "Голос Украины" 24 апреля.

Как в Украине будут бороться с пьяными за рулем, рассказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко.

Юрист напомнил, что за нетрезвое вождение в Украине сегодня предусмотрена административная ответственность – лишение водительского удостоверения на год и штраф 10,2 тыс. грн.

После вступления закона в силу, нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

Комментируя возможность уголовной ответственности для водителей, Конюшко пояснил: "Нам надо разделить – это просто управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или создание ДТП с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения. Если человек просто пребывал за рулем в состоянии опьянения, его остановили и зафиксировали факт, это не повлечет за собой лишение или ограничение свободы. Это повлечет за собой штраф с запретом управлять автомобилем".

Эксперт считает, что новый закон позволит ускорить и облегчить привлечение к ответственности нарушителей.

"На данный момент, по административному правонарушению по КоАП суд должен состояться на протяжение трех месяцев. Если в течение трех месяцев человек, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, не был привлечен к ответственности, он считается не попадающим под ответственность", – отметил он.

По словам Конюшко, закон позволит сократить процедуру привлечения к ответственности с 2-2,5 месяцев до 10 дней.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В реках Закарпатья сегодня резко поднимется уровень воды, - ГосЧС

2019-04-29 15:46 207

КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание

2019-04-29 12:43 306

Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского

2019-04-29 08:11 1335

Экс-главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi японцы снова выпустили под залог

2019-04-28 21:31 906

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать

2019-04-29 17:30 129

В реках Закарпатья сегодня резко поднимется уровень воды, - ГосЧС

2019-04-29 15:46 207

Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты

2019-04-29 14:45 279

КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание

2019-04-29 12:43 306
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать 2019-04-29 17:30 129
В реках Закарпатья сегодня резко поднимется уровень воды, - ГосЧС 2019-04-29 15:46 207
Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты 2019-04-29 14:45 279
КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание 2019-04-29 12:43 306

Лента

18:00 "Это очень хорошо". Путин похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины
17:30 В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать
17:00 Кремль ответил на слова Зеленского по паспортам
16:30 Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским
15:46 В реках Закарпатья сегодня резко поднимется уровень воды, - ГосЧС
15:13 Во время испытаний обновленного Boeing 737 MAX на борт усадили директора компании
14:45 Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты
видео 14:12 Обнародовано видео с Boeing 767, который садится с горящим двигателем
13:44 Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти
13:16 Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу