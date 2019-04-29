Украина В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

2019-04-29 19:00 222

 

По просьбе Министерства здравоохранения Гослекслужба разрабатывает изменения в законе, для увеличения размеров штрафов и ввести уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта.

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью «Радио Свобода» и обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

«Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним», — заявляет Супрун.

Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

«Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ведь в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание… И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими», — подчеркнула чиновница.

На сегодня за это нарушение аптеку могут только оштрафовать на 120 гривен.

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